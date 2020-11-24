Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

Об этом говорится в декларации вице-президента Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля.

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В частности, 6 ноября Совет ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, которые являются членами европейской экономической зоны, присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в декларации.

Указанные страны должны согласовать национальную политику с решением о расширении санкций.

В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

Из этого сообщения следует, что Украина не присоединилась к санкциям Евросоюза против Лукашенко.

Санкции против режима Лукашенко: что известно

6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Перед этим, 2 октября, санкции были введены против 40 человек. В общем на настоящее время санкции введены против 59 человек из Беларуси.

Украина по состоянию на данное время поддержала решение Совета ЕС от 2 октября о применении санкций против 40 человек из Беларуси.

В то же время, 19 ноября министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились начать подготовку к внедрению третьего этапа санкций.

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Автор: Виталий Саенко