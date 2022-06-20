Ведущий утверждает, что больше всего хочет смерти президента РФ.

Украинский ведущий Алексей Дурнев признался, что сделал бы выстрел в президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ведущий рассказал о желании наказать российского лидера в интервью основателю издания "Гордон" - украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Собеседник добавил, что ничего в жизни так не хочет, как смерти Путина.

"Я бы выстрелил в Путина. Ничего так в жизни не хочу, как его смерти!" - заявил ведущий.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля и начала полномасштабную войну. Войска РФ сначала бомбили объекты военной инфраструктуры, а потом - и гражданской. В частности, противник атаковал Мариуполь Донецкой области и Харьков, было много жертв и пострадавших.

По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

Алексей Дурнев родился 31 июля 1986 года в Мариуполе, он учился в Харьковском национальном университете радиоэлектроники - получил специальность в сфере безопасности информационных технологий.

Ведущий 24 февраля осудил вторжение России в Украину и призвал граждан РФ остановить Владимира Путина.

Позже Дурнев "проехался" по украинским звездам, которые работают в России и не высказались против полномасштабной войны.

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