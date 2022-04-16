Украинский шоумен и телеведущий Алексей Дурнев высказался касательно звезд-молчунов - тех, кто из Украины, но живя и работая в России, отмалчивается о войне. Дурнев считает их тупыми.
Такую позицию он высказал в интервью каналу Украина 24.
"Что касается наших соотечественников, то они так себя ведут просто потому что они тупые. Они не понимают чем это им грозит и что происходит. Если условный Сабуров из Казахстана может сказать, что у него в Украине знакомых нет, телек посмотрел, у них там идет "спецоперация", военные убивают военных, а все остальное - это фейк. А Регина Тодоренко может позвонить маме в Одессу и спросить у мамы, что происходит. И та ей расскажет. Регина Тодоренко, будучи не очень умным человеком, и Джиган, кто там еще… Они решили пересидеть. Просто пересидеть", - рассказал Алексей Дурнев.
Для российских звезд отмолчаться - это и опубликовать пост со свечей или надписью "нет войне". Тем не менее Дурнев убежден - этого недостаточно.
"Пост со свечой не прокатит!", - резюмировал телеведущий.
Напомним, Панин рассказал, сколько еще будет молчать Тодоренко.