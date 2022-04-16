Телеведущий считает, что российские звезды, чья Родина - Украина, выбрали неправильную стратегию.

Украинский шоумен и телеведущий Алексей Дурнев высказался касательно звезд-молчунов - тех, кто из Украины, но живя и работая в России, отмалчивается о войне. Дурнев считает их тупыми.

Такую позицию он высказал в интервью каналу Украина 24.

"Что касается наших соотечественников, то они так себя ведут просто потому что они тупые. Они не понимают чем это им грозит и что происходит. Если условный Сабуров из Казахстана может сказать, что у него в Украине знакомых нет, телек посмотрел, у них там идет "спецоперация", военные убивают военных, а все остальное - это фейк. А Регина Тодоренко может позвонить маме в Одессу и спросить у мамы, что происходит. И та ей расскажет. Регина Тодоренко, будучи не очень умным человеком, и Джиган, кто там еще… Они решили пересидеть. Просто пересидеть", - рассказал Алексей Дурнев.

Для российских звезд отмолчаться - это и опубликовать пост со свечей или надписью "нет войне". Тем не менее Дурнев убежден - этого недостаточно.

"Пост со свечой не прокатит!", - резюмировал телеведущий.

Напомним, Панин рассказал, сколько еще будет молчать Тодоренко.

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