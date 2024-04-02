У Байдена уверены, что законопроект президента получит большинство двухпартийной поддержки.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ожидают, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поставит на голосование законопроект, который уже одобрил Сенат.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, подпишет ли Байден законопроект, включающий "нововведения", среди которых - предоставление Украине части помощи в виде кредита.

"Я не собираюсь прибегать к гипотезам. Мы высказались очень четко. Мы считаем, что если спикер поставит на голосование приложение о национальной безопасности - очевидно, что оно включает Украину, гуманитарную помощь, Израиль, Индо-Тихоокеанский регион - оно получит большинство двухпартийной поддержки в зале заседаний Палаты представителей. Это все, что ему нужно сделать", - заявила она на брифинге.

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Напомним, в начале года американский Сенат окончательно поддержал законопроект, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. "За" высказались 70 сенаторов, против - 29.

На днях спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что после возвращения с каникул хочет вынести на рассмотрение законопроект, который будет включать "важные нововведения".

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