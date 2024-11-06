WP: Пока что преимущество у Трампа, но Харрис все еще имеет шанс победить

Важными остаются голоса в семи "шатких" штатах. В двух из них уже победил Трамп.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, но кандидат от демократов Камала Харрис все еще имеет шанс на победу. Об этом говорится в прогнозе The Washington Post.

"Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, но Харрис все еще имеет шансы на победу", - говорится в прогнозе.

По состоянию на сейчас Трамп набирает 247 голосов, а Харрис - 214. Для победы кандидатам необходимо набрать 270. В то же время Трамп уже победил в двух "шатких" штатах - Северной Каролине и Джоджии. Остается подсчитать голоса в пяти других "шатких" штатах.

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В то же время WP пишет, что республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок", но и демократы "все еще имеют небольшие шансы на победу".

Выборы в США - последние новости

Результаты президентских выборов в США 2024 года пока остаются неопределенными, поскольку подсчет голосов продолжается в ключевых штатах.

По прогнозам СМИ, республиканец Дональд Трамп лидирует во всех "шатких" штатах. Голоса в этих семи штатах могут стать ключевыми в этой кампании.

Камала Харрис и Дональд Трамп ведут ожесточенную борьбу за 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Среди штатов, которые могут определить исход выборов, есть такие важные для обоих кандидатов штаты, как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Аризона. Предварительные результаты свидетельствуют, что оба кандидата имеют шансы на победу, но большинство "шатких" штатов еще не завершили подсчет.

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