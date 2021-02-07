Потоп произошел из-за повреждения плотины в реке Дхаулиганге после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция.

От 100 до 150 человек могли погибнуть в результате наводнения на севере Индии, случившегося в результате схода ледовика.

Об этом сообщает агентство ANI.

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Потоп произошел из-за повреждения плотины в реке Дхаулиганге после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция. Под ударом оказались более 150 рабочих, которые работали на проекте плотины.

В район, пострадавший от наводнения, направлено несколько бригад спасателей. Власти эвакуируют людей.

Предыдущее наводнение в Индии

15 октября 2020 года в Индии рекордные наводнения унесли 15 человеческих жизней. Юг страны сильно затопило, там обрушились несколько зданий. Около 30 автомобилей потоком воды смыло в озеро. Последний раз настолько сильные ливни в регионе были два десятилетия назад.

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Автор: Тамара Отовская