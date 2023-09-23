Ни один чеченец не поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова, для них он никто. Об этом заявил чеченский общественный и политический деятель, сын бывшего президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова – Анзор Масхадов.
"Чеченская Республика Ичкерия оккупирована. Никогда в Грозном не решалось, кто будет следующим предателем чеченского народа. Это всегда решалось в Кремле. Во время Первой российско-чеченской войны в Кремле принимали решение, кто будет их марионеткой. Тогда это был Доку Завгаев. Во время Второй российско-чеченской войны также в Кремле было решено поставить старшего Кадырова, которого они сами и убили, а вместо него поставили сегодняшнего Кадырова", – подчеркнул Масхадов в эфире "Эспрессо".
Сын экс-президента Ичкерии отметил, что "люди, которые выезжают из оккупированной Ичкерии, пытаясь избежать мобилизации, рассказывают, что там происходит".
"Они считают Кадырова овощем, потому что этот предатель чеченского народа действительно превратился в овоща", – резюмировал Масхадов.
Рамзан Кадыров – это стоит знать
Рамзан Кадыров находится на посту главы Чечни с 2007 года. Месяцами в Сети активно обсуждают возможные проблемы с его здоровьем. Особенно обострились эти слухи в последние дни.
Так, активно разгоняется тема о том, что Кадыров находится в коме в одной из московских больниц. Ему якобы пересадили почку, однако орган не прижился.
Некоторые СМИ и лица даже сообщали о его смерти, однако в ГУР МО это опровергали. В частности, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кадыров в тяжелом состоянии, однако "самых добрых новостей" пока нет.
Примечательно, что в Кремле стараются избегать комментариев относительно здоровья Кадырова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это не компетенция администрации российского президента.
В то же время на канале Кадырова в Телеграм продолжают появляться видео, несмотря на слухи о его состоянии. Так, 22 сентября он якобы встретился с главой МЧС в Москве.