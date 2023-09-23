Анзор Масхадов заметил, что люди, которые выезжают из оккупированной Ичкерии, пытаясь избежать мобилизации, рассказывают, что там происходит на самом деле.

Ни один чеченец не поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова, для них он никто. Об этом заявил чеченский общественный и политический деятель, сын бывшего президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова – Анзор Масхадов.

"Чеченская Республика Ичкерия оккупирована. Никогда в Грозном не решалось, кто будет следующим предателем чеченского народа. Это всегда решалось в Кремле. Во время Первой российско-чеченской войны в Кремле принимали решение, кто будет их марионеткой. Тогда это был Доку Завгаев. Во время Второй российско-чеченской войны также в Кремле было решено поставить старшего Кадырова, которого они сами и убили, а вместо него поставили сегодняшнего Кадырова", – подчеркнул Масхадов в эфире "Эспрессо".

Сын экс-президента Ичкерии отметил, что "люди, которые выезжают из оккупированной Ичкерии, пытаясь избежать мобилизации, рассказывают, что там происходит".

Видео дня

"Они считают Кадырова овощем, потому что этот предатель чеченского народа действительно превратился в овоща", – резюмировал Масхадов.

Рамзан Кадыров – это стоит знать

Рамзан Кадыров находится на посту главы Чечни с 2007 года. Месяцами в Сети активно обсуждают возможные проблемы с его здоровьем. Особенно обострились эти слухи в последние дни.

Так, активно разгоняется тема о том, что Кадыров находится в коме в одной из московских больниц. Ему якобы пересадили почку, однако орган не прижился.

Некоторые СМИ и лица даже сообщали о его смерти, однако в ГУР МО это опровергали. В частности, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кадыров в тяжелом состоянии, однако "самых добрых новостей" пока нет.

Примечательно, что в Кремле стараются избегать комментариев относительно здоровья Кадырова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это не компетенция администрации российского президента.

В то же время на канале Кадырова в Телеграм продолжают появляться видео, несмотря на слухи о его состоянии. Так, 22 сентября он якобы встретился с главой МЧС в Москве.

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