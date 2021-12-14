На создание рисунка художник потратил четыре часа.

Дизайнер из Финляндии украсил ледяное озеро очаровательной лисой. Искусство на снегу он превратил в свое хобби. Рисунки дизайнер создает лопатой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, дизайнер нарисовал на ледяном озере лису. Создавать волшебные рисунки на снегу он взялся шесть лет назад. Художник работает лопатой. На лису он потратил четыре часа.

Дизайнер надеется, что его рисунки принесут пользу людям. Ведь он создает на льду свои волшебные картины не просто так. Художник хочет, чтобы люди чаще гуляли и дышали свежим воздухом. А прогулка по озеру, на котором сейчас изображена очаровательная лиса, отличный вариант для активного отдыха.

Читайте такжеМодельер "научила" одежду реагировать на уровень стресса человекаОднако творчество дизайнера имеет "срок годности". В этом также содержится особая черта рисунков мужчины. Пока изображение не разрушили метель или потепление, посмотреть на него могут все желающие. Однако когда лед начнет таять, рисунок исчезнет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что известную картину Боттичелли продадут на аукционе. Долгое время считалось, что ее написал один из учеников художника.

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Автор: Полина Кузенко