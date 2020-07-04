Девушка сына Трампа заболела COVID-19

При этом сын Трампа получил отрицательный тест, но в качестве меры предосторожности тоже выбрал самоизоляцию.

Девушка Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл получила положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает USA Today.

Коронавирус у девушки подтвердили накануне торжеств с участием президента ко дню независимости США, 4 июля 2020 года, на горе Рашмор (Южная Дакота).

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Кимберли самоизолировалась вместе с сыном президента. По словам представителя Белого дома, у нее все хорошо, но запланированные события, такие как, например, участие в торжествах, были отменены.

При этом сын Трампа получил отрицательный тест, но в качестве меры предосторожности тоже выбрал самоизоляцию.

СМИ пишут, что девушка не контактировала с президентом США, хоть и присутствовала на одном из митингов Трампа, где положительный результат на COVID-19 получила одна из участниц мероприятия.

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что его наиболее вероятному сопернику по предвыборной гонке от Демократической партии Джо Байдену нужно пройти тест на определение интеллектуальных способностей.

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