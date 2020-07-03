Трамп порекомендовал Байдену пройти тест на умственные способности

При этом Трамп выразил уверенность, что у Байдена не получится его пройти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его наиболее вероятному сопернику по предвыборной гонке от Демократической партии Джо Байдену нужно пройти тест на определение интеллектуальных способностей.

Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства заявил, что его оппоненту не помешает сдать такой тест.

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При этом Трамп выразил уверенность, что у Байдена не получится его пройти. Как отметил американский лидер, он сам сдал этот тест «вообще без проблем».

«Он (Байден. — прим. УНИАН) должен попробовать», — написал Трамп.

Ранее 77-летний Байден сообщил, что регулярно сдает тесты на определение умственных способностей.

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