Молодому человеку девушки каждый раз приходится ждать, когда его возлюбленная вернется в свое тело.

23-летняя жительница английского города Плимут Бо Хупер, которая страдает диссоциативным расстройством личности, рассказала о сложностях в жизни и личных отношениях.

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Отмечается, что у девушки есть 25 альтер-эго, в том числе пятилетняя Лейла, 13-летний подросток Тост, кокетливая девушка-подросток Трейси и женщина среднего возраста Тексас. Данные личности могут замещать основную в любое время и держаться на переднем плане так долго, как им заблагорассудится.

Молодому человеку Хупер Кейси каждый раз приходится ждать, когда его возлюбленная вернется в свое тело.

Хупер впервые заметила, что с ней что-то не так в 14 лет, когда Тексас заместила ее основную личность и наговорила гадостей ее друзьям. Они расспросили личность, что происходит, и та призналась, что «не должна быть в этом теле».

«Было жутко. Я почувствовала себя героем книги про доктора Джекила и мистера Хайда», - поделилась девушка.

Каждая личность имеет свой взгляд на мир и свои предпочтения в еде, одежде и даже любви. Из-за того, что Хупер постоянно «переключается» между ними, она не может найти работу.

Диссоциативное расстройство личности: что это за недуг

Психическое расстройство, при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей (или, в другой терминологии, эго-состояний).

В определенные моменты в человеке происходит переменное «переключение» - одна личность сменяет другую.

Эти «личности» могут иметь разный гендер, возраст, национальность, характер, умственные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же ситуации.

После «переключения» активная в данный момент личность не может вспомнить, что происходило, пока была активна другая личность.

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Автор: УНИАН