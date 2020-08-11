В Англии спасли девочку, которая родилась с органами наружу (фото)

Родители решили оставить ребенка, хотя медики давали неутешительные прогнозы и говорили, что плод может не дожить до появления на свет.

В Великобритании врачам удалось спасти ребенка, который родился с органами наружу из-за редкого заболевания.

Как сообщает издание Daily Mail, девочка по имени Лорен недавно отметила второй день рождения.

В октябре 2017 года родителям ребенка, 30-летней Келли и 34-летнему Шону Файзакли, предложили прервать беременность. На 12 неделе во время УЗИ у ребенка обнаружили омфалоцеле - врожденное заболевание, при котором кишечник, печень и, иногда, другие органы выходят за пределы брюшной полости в грыжевом мешке.

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Родители решили оставить ребенка, хотя медики давали неутешительные прогнозы и говорили, что плод может не дожить до появления на свет.

За три недели до родов на УЗИ врачи увидели, что омфалоцеле увеличилось в два раза, пару предупредили, что ребенок, скорее всего, умрет. 6 июня 2018 года Келли сделали кесарево сечение. Врачи объяснили родителям, что не смогут сделать операцию по зашиванию органов, пока девочке не исполнится хотя бы 2,5 года.

Родители вынуждены постоянно наблюдать за дочкой и туго обвязывать ее живот, чтобы она не повредила органы. Девочка очень активная - ест, пьет и ходит в туалет как здоровый ребенок. Но любая травма может стать смертельной. По их словам, Лорен постоянно норовит то спрыгнуть с дивана, то упасть в лужу. Назначенная операция запланирована на 2021 год.

Британским врачам удалось спасти ребенка после того, как беременную им мать зарезали ножом. 26-летняя Келли Фоврель была на 8 месяце беременности, когда на нее дома напали неизвестные.

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