Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в аннексированном Крыму

Команда считает путь в Крым через Россию неприемлемым, а попасть на турнир через территорию Украины из-за пандемии невозможно.

Команда из столицы Беларуси «Дети Тьюринга» отказалась продолжать играть в российской премьер-лиге «Клуба веселых и находчивых» в 2020 году, поскольку четвертьфинал конкурса запланирован в аннексированом Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

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Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами: во-первых, мир все еще переживает коронавирусную эпидемию; во-вторых, — статус Крыма (капитан команды Марк Величко отметил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова). И, в-третьих, — хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда поедет в аннексированный Крым по территории России.

«Команда считает путь через Россию в Крым неприемлемым, а попасть на турнир через территорию Украины — невозможно из-за пандемии», — отметили в команде.

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