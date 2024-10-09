В прошлом году рождаемость в Италии упала 15-й год подряд и достигла нового рекордного минимума.

Демографическая ситуация в Италии является наихудшей в Европе с точки зрения потенциала экономического роста между 2023 и 2040 годами, а быстрое старение населения представляет угрозу для государственных финансов страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные рейтингового агентства Scope Ratings.

Отмечается, что в прошлом году рождаемость в Италии упала 15-й год подряд и достигла нового рекордного минимума в 379 000, что является самым низким показателем с момента объединения страны в 1861 году:

"Численность населения трудоспособного возраста в Италии сократится почти на 19% между 2023 и 2040 годами - это самое большое сокращение в Европе, которое опережает сокращение, ожидаемое в Германии, Испании (обе на 14%) и Франции (2%)".

В то же время, по данным аналитиков, сокращение рабочей силы в третьей по величине экономике еврозоны подчеркивает "растущее значение реформ рынка труда для долгосрочных экономических перспектив Италии".

При этом уровень занятости в стране уже является самым низким в ЕС. Так, согласно данным Евростата, в прошлом году 66,3% итальянцев в возрасте 20-64 лет имели работу, тогда как средний показатель в Евросоюзе составлял 75,3%.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

В Минсоцполитики Украины дали неутешительный прогноз по населению страны. Там говорят, что из-за полномасштабной войны России украинцы как нация стареют ускоренными темпами.

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