Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подход к наемникам ЧВК "Вагнер" в Европе должен быть таким же, как и к террористам ИГИЛ.
Как рассказал чиновник в интервью "Суспильному", членство в такой организации, как ЧВК "Вагнер", является уголовным деянием, и оно должно иметь соответствующий статус.
"Это означает, что если человек едет в Европу и он причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует ее каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление. Поэтому следует запретить им находиться в Европе и заморозить их активы. То есть подход должен быть целостным в том контексте, что организации, подобные "Вагнеру", сугубо террористические", – подчеркнул Рейнсалу.
Примечательно, что ранее именно глава МИД Эстонии передал в Гаагу наручники для основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам дипломата, это был его ответ на кувалду, которую юрист Пригожина передал Европарламенту.
ЧВК "Вагнер" на войне в Украине
Россия активно использует наемников ЧВК "Вагнер" на войне в Украине. Из-за нехватки кадров в организацию стали набирать заключенных из российских тюрем.
Ранее сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" устроили кровавую расправу над российскими "мобиками" в Белогоровке Луганской области. Мобилизованные поплатились жизнью за то, что отказывались идти в бой первыми. Всего было убито 19 захватчиков.
Кроме того, 20-летний "вагнеровец" Андрей из Астрахани сдался в плен украинским воинам, когда "свои" выгнали его из окопов. Украинским воинам "вагнеровец" рассказал, что повоевал всего 1,5 дня.
В то же время в самой России решили создать параллельные военные структуры – новую так называемую "ЧВК", чтобы сдержать политическое влияние финансиста и вербовщика частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
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