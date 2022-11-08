Украинка приехала в страну в маленьким сыном еще весной.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на прошлой неделе женился. Его избранницей стала беженка из Украины

По данным чешского таблоида "Blesk", 43-летний Овчачек сыграл свадьбу в пятницу, 4 ноября, и сейчас проводит медовый месяц в Чехии.

Отмечается, что спикер президента Чехии познакомился со своей будущей женой весной, когда предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. При этом известно, что у женщины есть сын дошкольного возраста.

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Стоит отметить, что Овчачек занимает пост пресс-секретаря Милоша Земана с 2013 года.

Отношение Чехии к войне в Украине - что известно

Чехия оказывает всю необходимую помощь Украине с начала полнмасштабного вторжения России в Украину - как военную, так и гуманитарную. Так, глава МВД Чехии Вит Ракушан заверил, что украинские беженцы, у которых есть временная защита в ЕС, но вернулись в Украину, могут приехать в страны Евросоюза, чтобы перезимовать.

При этом он указал, что в ЕС прибыло около 4,3 млн украинских беженцев, однако пятая часть из них уже вернулась домой. Даже из Чехии, где имеют временную защиту свыше 450 тысяч украинцев вернулись в Украину 20%.

Кроме того, чешские депутаты признали политический режим России террористическим.

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