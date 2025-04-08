В России возмутились тем, что спортсмену не дали визу.

Словакия отказала в выдаче визы для въезда в Шенгенскую зону российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву. Об этом сообщает Schengen Area News.

Уточняется, что Садулаев должен был участвовать в чемпионате Европы по борьбе 2025 года. Теперь мероприятие проходит без него.

В визе россиянину отказали перед стартом чемпионата. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили осудил Словакию, заявив, что Садулаеву в выдаче визы было отказано по "политическим причинам". В РФ объявили, что отсутствие спортсмена является "потерей для чемпионата".

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"Отказ в визе Садулаеву - удар по статусу турнира. На данный момент это потеря для мировой борьбы", - сказал Мамиашвили.

Поясняется, что Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом Европы и шестикратным чемпион мира.

"Огромное спасибо коллегам из Братиславы, Минспорта, МИДу, они плотно занимаются вопросом, делают все возможное, и до вчерашнего дня нас уверяли, что Садулаев получит визу и все будет хорошо. Но у Садулаева запрет на въезд в шенгенскую зону", - добавил Мамиашвили.

Чемпионат Европы по борьбе стартовал в Словакии 7 апреля. Ожидается, что он завершится 13 апреля.

Изгнание россиян на международных турнирах

Как писал УНИАН, ранее президент МОК призвал допустить россиян к участию в Олимпиаде. Он заявил, что текущая стратегия, при которой правительства и спортсмены отождествляется, не является правильной.

В то же время, поступила информация, что УЕФА хочет вернуть Россию на международные соревнования. Союз европейских футбольных ассоциаций начал предпринимать шаги к возвращению россиян.

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