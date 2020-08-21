Стало известно, какое вещество обнаружили на одежде отравленного Навального

По словам врачей, найденное вещество - промышленный химикат, пластификатор.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский назвал вещество, которое нашли на одежде Навального.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, это "2-этилгексил дифенил фосфат".

По словам медика, это промышленный химикат, который используется, например, в пластиковых стаканчиках. При этом он сообщил, что найденное вещество не является ядом или отравляющим веществом.

"Параллельно на хромотографе транспортной полиции, который может зафиксировать только наличие вещества, но не определяет его количество, были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется "2-этилгексил дифенил фосфат". Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия", - заявил Мураховский.

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Автор: Екатерина Лиманская