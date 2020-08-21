Стало известно, какое вещество обнаружили на одежде отравленного Навального
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский назвал вещество, которое нашли на одежде Навального.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщается, это "2-этилгексил дифенил фосфат".
По словам медика, это промышленный химикат, который используется, например, в пластиковых стаканчиках. При этом он сообщил, что найденное вещество не является ядом или отравляющим веществом.
"Параллельно на хромотографе транспортной полиции, который может зафиксировать только наличие вещества, но не определяет его количество, были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется "2-этилгексил дифенил фосфат". Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия", - заявил Мураховский.
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Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
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- Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что полиция обнаружила смертельно опасное вещество в организме Навального.
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