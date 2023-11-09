Как показывают данные, некоторые богатые и влиятельные люди России находят способы поддерживать в воздухе личные самолеты, но ограничения резко сужают круг их полетов.

Частный самолет Boeing-737, связанный с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, за два года до войны в Украине облетел весь мир. Он побывал на Французской Ривьере, Мальдивах и Сейшельских островах, в мировых столицах и финансовых центрах.

В этом году самолет несколько раз посетил бывшие советские республики – Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, а также Китай, пишет Reuters.

Как показывают данные, некоторые богатые и влиятельные люди России находят способы поддерживать в воздухе личные самолеты, но ограничения резко сужают круг их полетов. Boeing, связанный с Евтушенковым, был в числе не менее 50 частных самолетов, перерегистрированных под российским флагом. Некоторые из этих лайнеров были связаны с известными политиками и бизнесменами. По словам источников, Евтушенков лично пользовался самолетом Boeing-737. Бизнесмен отказался отвечать на вопросы о самолете.

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Более половины российского парка частных и корпоративных самолетов, насчитывающего около 400 единиц, остается за границей или уже продано. Общее количество бизнес-джетов под российским флагом составляет 145 штук, тогда как по состоянию на начало марта 2022 года их было 97. Некоторые владельцы самолетов летают из России в Турцию или бывшие советские республики, а затем фрахтуют другие самолеты в аэропортах ЕС, если эти лица не находятся под персональными санкциями. Такая схема применяется как минимум раз в неделю.

Некоторые из репатриированных частных самолетов связаны с государственными предприятиями и бизнесменами, которые поддерживают Владимира Путина. Среди них Bombardier Challenger 650, который ввезла компания "Уралкалий", ранее возглавляемой Дмитрием Мазепиным. Самолет Bombardier Global 6000 был ввезен ВЭБ.РФ, возглавляемым бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Как и в случае с Boeing, связанным с Евтушенковым, другие перерегистрированные самолеты избегали воздушного пространства ЕС и держались в "дружественных" России странах. В 2023 году самолет, который связывают с Евтушенковым, совершил 47 полетов по России и девять раз в Казахстан, Киргизию, Беларусь и Китай.

Запрет для полетов самолетов РФ

Министерство торговли США включило в санкционный список самолеты российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками. В черный список угодили три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450 и один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан", два Gulfstream - G550 и G650 "Северо-Запада", один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia, а также один Airbus A319 компании RusJet,.

Из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию (Стамбул, Даламан и Бодрум) и Азербайджан (Баку). Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой - с июня 2023-го. Самолеты других операторов прекратили полеты в конце июля - начале августа.

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