Россияне снова жалуются на мародерство.

Во время отражения наступления Вооруженных сил Украины российские солдаты размародерили дома в одном из поселков Белгородской области.

Как сообщает российский Telegram-канал "Пепел", войска России зашли в населенный пункт Репяховка, что в Краснояружском районе области, чтобы отразить украинскую атаку. После этого местные жители начали жаловаться на массовое мародерство:

"Это вот наши военные такие молодцы - защищают нас, в чужие дома лазят. Домов 20 минимум разграблено. В некоторых домах лежат двухсотые [погибшие российские] солдаты".

По словам одного из россиян, местные власти не проводили полноценной эвакуации, большое количество людей просто боятся выезжать. В то же время некоторые возвращаются домой полями, чтобы "спасти дома и имущество от военных мародеров".

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Боевые действия в Белгородской области

Напомним, недавно появились сообщения об активности украинских военных в приграничных районах Белгородской области.

18 марта Российская Федерация заявила, что Вооруженные силы Украины попытались "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В российском минобороны, как всегда, уверяли, что атаки провалились.

Тем временем российские военкорреспонденты заявили, что украинские бойцы прошли в тыл армии РФ, создав угрозу их окружения в районе Графовки и Демидовки.

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