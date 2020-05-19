В США лабрадор получил звание почетного доктора наук (видео)
10:58, 19 мая 2020Экология
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Пес последние 6 лет помогает студентам справиться с психологическими проблемами.
Лабрадор помогал молодежи, которая страдает от депрессии / скриншот из видео
Вирджинский политехнический институт в США наградил почетной степенью доктора наук лабрадора.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Пес последние 6 лет помогает студентам справиться с психологическими проблемами. При участии собаки провели 7,5 тысячи консультаций.
Он помогал молодежи, которая страдает от депрессии, повышенной тревожности и проблемах с общением. И за годы жизни в университетском кампусе он стал всеобщим любимцем.
В США лабрадор-терапевт получил звание почетного доктора наук
Как сообщал УНИАН, в Сумах лабрадор Майя, которую от голодной смерти спасла патрульная, сейчас помогает полицейским искать взрывчатку и обучать школьников.
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