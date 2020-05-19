В США лабрадор получил звание почетного доктора наук (видео)

Пес последние 6 лет помогает студентам справиться с психологическими проблемами.

Вирджинский политехнический институт в США наградил почетной степенью доктора наук лабрадора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пес последние 6 лет помогает студентам справиться с психологическими проблемами. При участии собаки провели 7,5 тысячи консультаций.

Он помогал молодежи, которая страдает от депрессии, повышенной тревожности и проблемах с общением. И за годы жизни в университетском кампусе он стал всеобщим любимцем.

Как сообщал УНИАН, в Сумах лабрадор Майя, которую от голодной смерти спасла патрульная, сейчас помогает полицейским искать взрывчатку и обучать школьников.