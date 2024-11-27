В Министерстве обороны говорят, что инциденты не имели последствий.

В период с 20 по 26 ноября над базами Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Великобритании фиксировали неизвестные беспилотные летательные аппараты.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на американских официальных лиц. Согласно заявлению, небольшие дроны заметили над базами Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл, а также неподалеку от них. Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сказал, что военные серьезно относятся к этому, однако делать выводы о том, кем были запущены БПЛА, рано:

"Сейчас руководители баз определили, что ни одно из этих вторжений не повлияло на жителей баз, объекты или активы, которые мы имеем на этих базах".

Один из чиновников анонимно сообщил журналистам, что не считает полеты дронов делом рук любителей, поскольку их действия могли быть скоординированными.

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БПЛА над военными объектами НАТО

В августе немецкие СМИ сообщили, что над крупным индустриальным парком Германии летали неизвестные дроны. Существует подозрение, что речь может идти о российских беспилотниках "Орлан-10", которые способны преодолевать до 600 километров.

Дроны фиксировали над химическими заводами, СПГ-терминалом и неработающей атомной электростанцией.

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