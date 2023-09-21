Посольство Кремля в Софии возмущено высылкой.

Болгарские власти выслали предстоятеля Русской православной церкви в стране из-за того, что он является "угрозой национальной безопасности".

Как отмечает Sofiaglobe со ссылкой на государственное агентство национальной безопасности Болгарии, трое иностранных граждан были выдворены из страны по его приказу из соображений национальной безопасности.

СМИ сообщают, что одним из исключенных является Васиан Змеев, предстоятель Русской православной церкви в Софии.

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Государственное агентство национальной безопасности сообщило, что трем выдворенным запрещен въезд в Болгарию на пять лет. Им выдали приказ о выдворении с лишением права на проживание, сообщили в ведомстве.

Меры были введены в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария, сообщает ведомство.

"Получена информация о действиях тройки, "связанных с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов", - говорится в сообщении.

В то же время российское посольство на странице в Facebook сообщило, что Болгария выдворила из страны настоятеля Русской Православной церкви в Софии архимандрита Васиана и двух служителей храма св. Николая Мирликийского и выразили возмущение по этому поводу.

В Европе разрывают дипломатические отношения с Россией

В июне Исландия остановила работу своего посольства в России.

А в Германии до конца года останется только одно генконсульство РФ, также будут закрыты несколько немецких консульств в России.

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