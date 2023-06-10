Однако решение о приостановке деятельности посольства не является разрывом дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Исландии объявила о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.

"Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", - сказала глава МИД Тордис Гильфадоттир.

Однако решение о приостановке деятельности посольства не является разрывом дипломатических отношений. Как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению работы своей миссии в России, подчеркнули в исландском МИДе.

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Борьба с российскими дипломатами - детали

В апреле 2023 года правительство Германии приняло решение о высылке не менее 30 работников российских посольств с территории страны. Их подозревают в том, что они могли использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Власти Швеции выслали из страны пятерых дипломатов Российской Федерации. Они вели несовместимую с их статусом деятельность.

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