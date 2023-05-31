Также будут закрыты несколько немецких консульств в России.

Немецкие власти отзывают разрешение на работу четырех из пяти российских консульств.

Согласно решению МИД Германии, российские дипмиссии должны будут завершить работу до конца года.

В свою очередь Германия закроет свои консульства в Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде в течение пяти месяцев.

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Скандалы с российскими дипломатами

Дипломатов из РФ уже давно высылают из различных стран Европы по причине того, что их подозревают в шпионаже. Особенно участились случаи высылки просле вторжения РФ в Украину. Так, в апреле правительство Германии приняло решение о высылке не менее 30 работников диппредставительств РФ с территории страны. Их подозревают в том, что они могли использовать дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Кроме того, 25 апреля власти Швеции выслали из страны пятерых дипломатов РФ. Они вели несовместимую с их статусом деятельность.

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