Страна уже получила 174 млн евро от Дании за два контракта на отправку военной помощи в Украину.

Болгария рассчитывает получить 500 миллионов евро компенсации от союзников Украины за военную помощь Киеву. Как пишет Euractiv, правительство страны уже объявило о получении 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи в Украину и ожидает еще как минимум 300 млн евро компенсации от США и Еврокомиссии.

"Помогая Украине, мы фактически помогаем себе", - заявил министр обороны Атанас Запрянов.

Болгария отправляет в Украину свое старое военное оборудование, произведенное по советским стандартам, а деньги, которые она получает от союзников по НАТО и ЕС, она может инвестировать в закупку нового западного оружия.

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По словам министра обороны страны, на данный момент Болгария отправила в Украину шесть пакетов с военной помощью, включая боеприпасы, бронетехнику и неисправные ракеты ПВО, которые будут использоваться в качестве запчастей. Правительство держит в секрете, что именно отправляется Киеву, но известно, что основная помощь - это боеприпасы, а также ракеты для ключевых зенитных ракетных систем С-300.

Также в 2024 году Болгария отправила 150 бронемашин и самоходные гаубицы советского производства "Гвоздика".

В то же время, несмотря на выгоду для болгарской армии, которая получает хорошую компенсацию за старое оружие, пророссийские силы в стране по-прежнему выступают против военной помощи Украине. Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, входящая в правящую коалицию, и крупная прокремлевская партия "Възраждане", партнер немецкой ультраправой AfD в Европарламенте.

Оружие для Украины

FT сообщало, что международная инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины оказалась под угрозой, поскольку оппозиционная партия ANO, лидирующая в опросах общественного мнения перед октябрьскими выборами, пообещала приостановить инициативу, если вернется к власти.

Также СМИ писали, что поставки американского оружия в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но были возобновлены в первые выходные февраля, поскольку Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".

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