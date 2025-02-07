Болгария рассчитывает получить 500 миллионов евро компенсации от союзников Украины за военную помощь Киеву. Как пишет Euractiv, правительство страны уже объявило о получении 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи в Украину и ожидает еще как минимум 300 млн евро компенсации от США и Еврокомиссии.
"Помогая Украине, мы фактически помогаем себе", - заявил министр обороны Атанас Запрянов.
Болгария отправляет в Украину свое старое военное оборудование, произведенное по советским стандартам, а деньги, которые она получает от союзников по НАТО и ЕС, она может инвестировать в закупку нового западного оружия.
По словам министра обороны страны, на данный момент Болгария отправила в Украину шесть пакетов с военной помощью, включая боеприпасы, бронетехнику и неисправные ракеты ПВО, которые будут использоваться в качестве запчастей. Правительство держит в секрете, что именно отправляется Киеву, но известно, что основная помощь - это боеприпасы, а также ракеты для ключевых зенитных ракетных систем С-300.
Также в 2024 году Болгария отправила 150 бронемашин и самоходные гаубицы советского производства "Гвоздика".
В то же время, несмотря на выгоду для болгарской армии, которая получает хорошую компенсацию за старое оружие, пророссийские силы в стране по-прежнему выступают против военной помощи Украине. Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, входящая в правящую коалицию, и крупная прокремлевская партия "Възраждане", партнер немецкой ультраправой AfD в Европарламенте.
Оружие для Украины
FT сообщало, что международная инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины оказалась под угрозой, поскольку оппозиционная партия ANO, лидирующая в опросах общественного мнения перед октябрьскими выборами, пообещала приостановить инициативу, если вернется к власти.
Также СМИ писали, что поставки американского оружия в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но были возобновлены в первые выходные февраля, поскольку Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".