В Берлине не уточнили, касается ли визит Блинкена обсуждения "Северного потока-2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен летит на встречу в Германию.

Об этом пишет Reuters.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится в среду с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Берлине, заявил ее пресс-секретарь.

Блинкен также встретится с министром иностранных дел Хайко Маасом и примет участие в конференции по Ливии, организованной Германией и Организацией Объединенных Наций, уточнила пресс-секретарь германского МИД Мария Адебар.

Читайте такжеПодсанкционный самолет "повара Путина" заметили в Берлине (фото)Неизвестно, будут ли Блинкен с немецкой стороной обсуждать реализацию российского проекта "Северный поток-2".

Раньше Handelsblatt писала, что Ангела Меркель собирается летом посетить Вашингтон, чтобы договориться о достройке газопровода в обход Украины. Берлин готовится предложить Соединенным Штатам усиление поддержки Украины в обмен на пересмотр позиции.

Накануне женевского саммита в Госдепе США объявили о приостановке введения санкций против оператора "Северного потока-2", однако вскоре Энтони Блинкен отметил, что решение могут пересмотреть учитывая поведение России.

Поздно вечером (по киевскому времени), 10 июня, стало известно о завершении компанией-оператором первой нитки газопровода. Морские секции трубопровода, заключенные между Россией и Германией, соединили. С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода. Вашингтон считает, что таким образом Кремль хочет сделать Европу энергозависимой и пользоваться этим в политических целях.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "отвечает национальным интересам" страны.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

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Автор: Яна Ставская