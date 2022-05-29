По его мнению, новая пандемия будет естественного происхождения, как следствие изменения климата.

Американский миллиардер, филантроп и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в ближайшие несколько десятков лет.

Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию elDiario.es.

"Это может произойти от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса… И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые знания о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - отметил он.

Однако также по мнению Гейтса новый вирус может выйти и из мира природы.

"Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Вот почему я подсчитал, что существует 50% вероятность того, что в ближайшие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения, как следствие изменения климата", - отметил он.

Гейтс считает, что в результате пандемии Covid-19 должны быть вложены большие средства, чтобы это не повторилось.

"Человеческая цена в виде смертей была равна мировой войне. И мы должны говорить обо всем, что мы сделали неправильно, о том, какие инструменты нам понадобятся в будущем и как не ослабить бдительность. Я больше всего люблю проводить аналогию с пожарными: для предотвращения пожаров у нас есть штатные пожарные. Они тренируются, они готовятся, мы относимся к этому серьезно. К сожалению, мы должны включить пандемии в список вещей, к которым правительство должно быть готово, если оно хочет защитить своих граждан", - подчеркнул он.

Напомним, также Гейтс рассказал, как избежать климатической катастрофы.

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