В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у достопримечательностей

В частности, нельзя продавать возле Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона.

Власти Рима запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд возле популярных туристических достопримечательностей.

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Как передает 112.ua со ссылкой на издание Express, торговать данными товарами теперь запрещено у Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона.

Власти Рима пошли на такое в попытке борьбы с массовым туризмом.

Владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом.

Рим давно страдает от огромного количества туристов. Власти города регулярно вводят новые правила для путешественников, например, штрафы за купание в фонтанах, сидении и лежании на ступеньках. Штрафы за нарушения достигают 450 евро.