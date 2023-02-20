Президент отметил, что не знаком с ним лично.

Президент Украины Владимир Зеленский саркастично прокомментировал заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о войне в Украине.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera президента спросили, не опасается ли он, что Италия может отказаться от европейского фронта, поскольку ближайшие соратники премьер-министра Джорджи Мелони не скрывают пропутинских симпатий.

"Для нас важно не потерять поддержку Италии и какой-либо другой страны, которую мы с большим трудом взращивали против интенсивной дезинформационной кампании, распространяемой Кремлем в последние годы. Я думаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Вот почему я лично создал систему непрерывной связи с первого дня вторжения, чтобы предоставлять истинную версию фактов. Мы видели со времен российского вторжения в Крым и Донбасс, что приходу танков предшествует ложная информационная кампания... Однако я уверен: Джорджия - сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство", - сказал он.

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Также он пошутил, вспомнив о расспространенной в сети записи, в которой, как сообщалось, Берлускони заявил, что получил от Путина ящик водки и "милое письмо".

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качества, если хотите, мы дадим", - сказал Зеленский.

Скандальные заявления Берлускони

Как известно, друг Путина Берлускони систематически оправдывал вторжение российских войск в Украину. По его словам, в начале армия РФ якобы должна была заменить правительство Украины "приличными людьми".

Тогда Зеленский сказал, что итальянский политик просто повторяет нарративы Путина.

Недавно Берлускони заявил, что война якобы не началась бы, если бы президент Украины "прекратил нападать на две автономные республики Донбасса".

После этого он попытался оправдаться, заявив, что "всегда был и есть на стороне украинского народа и мира".

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