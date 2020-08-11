Белорусский активист: люди выходят на улицы не ради Тихановской

Светлана Тихановская изначально не была лидером протестов, но стала его символом, отметил белорусский блогер.

Минский общественный активист и блогер Андрей Стрижак заявил, что протестующие в Беларуси выходят на улицы не в поддержку Светланы Тихановской, как политического лидера, а против политического произвола в стране.

Как сообщает "ТСН" такое заявление Стрижак сделал в эфире «Завтрака с 1+1». По мнению блогера, Тихановская изначально не была лидером протеста.

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«Она была символом протеста. Она стала кандидатом в президенты по стечению обстоятельств, поскольку ее муж Сергей Тихановский, имевший большие президентские амбиции, был арестован. Тихановскую зарегистрировали по тем спискам подписей, собранных за ее мужа. Некорректно говорить, что она лидер оппозиции, она - символ оппозиции, знамя оппозиции. Люди выдвигают сейчас главного кандидата - это новые, демократические, свободные выборы, на которых можно будет сменить этого неизменного 26 лет человека [Лукашенко] ", - отметил активист.

По его словам, несмотря на проблемы с интернетом, которые возникли в Беларуси, люди все же пытаются хоть как-то получать информацию, общаться в соцсетях и мессенджерах.

"Интернет - это такая вещь, которая должна была бы выдержать не то, что Александра Лукашенко и его запреты, а ядерный удар. Несмотря на то, что 80 процентов внутреннего трафика глушат, но те 20 процентов, которые есть, позволяют хоть как-то следить за событиями. Люди используют различные программы, переходят с 3G на 2G, чтобы иметь хоть какую возможность получать информацию ", - подытожил Андрей Стрижак.

Где Тихановская

Вчера Светлана Тихановская отправилась в ЦИК со своим адвокатом и представителями штаба, но наткнулась там на силовиков. После беседы с ними она покинула здание через другой выход, без своего адвоката.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

В дальнейшем было опубликовано видео, на котором Тихановская призывает граждан не выходить на площади с протестами, чтобы избежать насилия. Не сложно заметить, что она зачитывает вслух предварительно написанный текст.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы . В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

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