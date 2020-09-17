Элизабет, как и все, набирается навыков.

Наследница бельгийского трона - 18-летняя принцесса Элизабет - поступила в королевскую военную школу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Перед учебным годом новобранцы проходят муштру - это месяц изнурительных тренировок.

И Элизабет, как все, набирается навыков. Ежедневно просыпается в 6:30, учится стрелять по мишеням, ходить строем и прятаться в лесу в камуфляже. Вечером - физподготовка, а потом – уборка в казарме.

Принцесса говорит, что такое обучение необходимо. Ведь монарх в Бельгии - это главнокомандующий Вооруженных сил. Поэтому надо почувствовать армию на себе.

Бельгийская принцесса Элизабет: кто это

Элизабет - принцесса бельгийская, старшая дочь короля Бельгии Филиппа I и его жены Матильды, внучка короля Альберта II, наследница бельгийского престола. Родилась 25 октября 2001 года.

Ей дано четыре имени:

Елизавета — в честь ее прапрабабушки, королевы Елизаветы Баварской.

Тереза - католическое имя, данное в честь Святой Терезы.

Мария - королевская традиция давать принцессе имя Марии в честь Девы Марии.

Елена — дано в честь ее тети и крестной Элен д'Удекем д'Акоз.

Кроме нее, в семье наследного принца родились двое сыновей: принцы Габриэль и Эммануэль, а также сестра принцесса Элеонора.

За десять лет до рождения Елизаветы, в Бельгии ввели новый закон наследования престола, который принимает позицию первородства. Таким образом, принцесса Елизавета, несмотря на рождение двух младших братьев, стоит первая в линии наследования бельгийского трона. Если она взойдет на престол, то станет первой бельгийской королевой.

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Автор: Виктория Гордиенко