Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность задержанием белорусского оппозиционера, потребовав его немедленного освобождения.

В Минске сегодня неизвестные в штатском задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.

Как сообщает DW со ссылкой на первого заместителя председателя партии Алексея Сигаева, политика доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина.

Читайте такжеForeign Policy: В Беларуси тюрьмы ждут целое поколение, которое могло сделать страну лучше

По его словам, к Борисову не пустили адвоката.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность задержанием белорусского оппозиционера, потребовав его немедленного освобождения.

Глава МИД Швеции напомнила Беларуси о необходимости соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека.

Протесты и задержания в Беларуси: что известно

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская