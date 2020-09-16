Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций".
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что поэтапный разбор событий в Беларуси выявляет "истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров".
По его словам, в течение последних 10 лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На Европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что каждая из этих стран отрабатывала свою роль.
"Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", - заявил Лукашенко.
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По его словам, Чехия с давних времен выступала в качестве "ресурсного хаба", а Польша - "сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании".
Что происходит Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
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