Лукашенко перечислил страны, которые, по его мнению, являются "агрессорами" в отношении Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций".

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что поэтапный разбор событий в Беларуси выявляет "истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров".

По его словам, в течение последних 10 лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На Европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

"Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", - заявил Лукашенко.

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По его словам, Чехия с давних времен выступала в качестве "ресурсного хаба", а Польша - "сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании".

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Автор: Виталий Саенко