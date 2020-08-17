Также подписан Указ о полномочиях правительства Беларуси.

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров", - говорится в сообщении.

Как сообщается, постановление вступает в силу со дня его принятия.

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси также сказано, что уже подписан Указ о полномочиях правительства.

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Согласно документу премьер-министру, его замам, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета Министров.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение к белорусам. Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

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Автор: Екатерина Лиманская