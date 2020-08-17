Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко
10:43, 17 августа 2020Мир
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Также подписан Указ о полномочиях правительства Беларуси.
Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Лукашенко / фото REUTERS
Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров", - говорится в сообщении.
Как сообщается, постановление вступает в силу со дня его принятия.
На Национальном правовом интернет-портале Беларуси также сказано, что уже подписан Указ о полномочиях правительства.
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Согласно документу премьер-министру, его замам, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета Министров.
Протесты в Беларуси: хронология
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- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
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- 16 августа власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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