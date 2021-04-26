Сертификат заполняется на русском и английском языках.

В Беларуси анонсировали выдачу "Сертификатов о вакцинации", которые смогут получить граждане, сделавшие прививку против COVID-19 и планирующие выезд за пределы страны.

Решение выдавать сертификаты приняло Министерство здравоохранения страны, сообщает в понедельник, 26 апреля, пресс-служба ведомства.

"В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу. Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года", - рассказали в министерстве.

Читайте такжеБеларусь обновила список стран, по прибытии из которых обязателен карантинВ документе должна содержаться информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2. Гражданам, которые не планируют выезжать за границу, такую информацию будут вносить просто в медицинские документы с выдачей выписки, подтверждающей вакцинацию.

Сертификат заполняется на русском и английском языках. Наименование вакцины заполняется на русском и английском языках.

В настоящее время в Беларуси применяются следующие вакцины:

Гам-КОВИД-Вак, Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation,

Гам-КОВИД-Вак, Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus,

вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.

Сертификаты о вакцинации в мире

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Автор: Катерина Комолова