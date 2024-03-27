Он предложил способ, как собрать до $400 млрд в течение следующих 10 лет.

Президент США Джо Байден на встрече с избирателями в штате Северная Каролина назвал правителя РФ Владимира Путина "мясником".

Как пишет пресс-служба Белого дома, американский лидер убежден, что Соединенные Штаты могли бы защитить Украину от руководителя страны-агрессора. Для этого нужно увеличить налоги для миллиардеров.

По словам Байдена, если налог для миллиардеров поднять с нынешних 8,2% до 25%, это позволило бы собрать до $400 млрд в течение следующих 10 лет. Как пояснил Байден, эти средства можно было бы потратить в том числе на противодействие российской агрессии.

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"Мы могли бы сделать так много вещей - последовательных - в частности, наконец обеспечить Украине защиту от этого мясника Путина", - подчеркнул политик.

Война в Украине - помощь от союзников

В конце прошлой недели Конгресс США одобрил выделение 300 миллионов долларов на вооружение Украины, и это стало первым новым финансированием военной помощи Киеву более чем за год. Есть одна проблема - этих денег уже нет, поскольку они были уже потрачены в рамках инициативы USAI еще в ноябре

Недавно министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что готов использовать свои полномочия для реквизиции промышленных мощностей или навязать приоритеты производителям оружия с целью ускорить производство оружия и снарядов, необходимых на поле боя в Украине.

Тем временем в Чехии заявили, что могут почти удвоить ранее анонсированные 800 тысяч снарядов для ВСУ. Министр иностранных дел Ян Липавский назвал цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.

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