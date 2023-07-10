Сунак сказал, что страны будут укреплять сотрудничество по совместной экономической безопасности, а также обсуждать альянс НАТО.

Президент США Джо Байден прибыл на Даунинг-стрит, 10, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, что стало шестой встречей пары за последние несколько месяцев.

Как пишет CNN, Сунак расстелил красную ковровую дорожку для первого визита Байдена на Даунинг-стрит во время его президентства: пара тепло поприветствовала друг друга рукопожатием, а Байден быстро помахал репортерам, прежде чем пара исчезла внутри.

Президент США Джо Байден провозгласил "твердые" отношения с Соединенным Королевством во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком.

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Байден рассказал обо всех местах, где он встречался с Сунаком - от Сан-Диего до Белфаста, от Хиросимы до Вашингтона, шесть раз за шесть месяцев с момента вступления премьер-министра в должность.

"Не может быть встречи с более близким другом или большим союзником. Есть о чем поговорить", - сказал Байден.

Он продолжил: "Наши отношения прочны, как скала… И я с нетерпением жду наших дискуссий".

Сунак приветствовал Байдена, сказав, что он "очень привилегирован и ему повезло, что вы здесь".

Он сказал, что они будут укреплять сотрудничество по совместной экономической безопасности, а также обсуждать альянс НАТО.

"Отсюда мы направляемся в НАТО в Вильнюсе, где мы являемся двумя самыми твердыми союзниками в этом альянсе, и я знаю, что мы хотим сделать все возможное для укрепления евроатлантической безопасности. Большое удовольствие видеть вас здесь", - сказал Сунак.

Ожидается, что президент и премьер-министр, помимо других ключевых тем, обсудят войну России на Украине во время визита, направленного на укрепление "особых отношений" между США и Великобританией накануне важного саммита с лидерами НАТО в Вильнюсе.

Байден и Сунак также обсудят климат, технологии и Китай перед тем, как президент США отправится в Виндзор, чтобы встретиться с королем Карлом III позже сегодня во время первой встречи Байдена с королем после его майской коронации.

Позиция Байдена и Сунака - детали

Президент США Джо Байден назвал "непростым" решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Причина, по которой президент США решился на шаг - то, что, по его словам, Украина нуждается в них.

Ранее президент США Джо Байден и его британский коллега премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и разделили осуждение "жестокой агрессии" Москвы на встрече в Вашингтоне.