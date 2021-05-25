Байден заявил, что США присоединяются к другим странам, требуя освобождения Протасевича и сотен политических заключенных, которых удерживает режим Лукашенко.

Президент США Джо Байден назвал вынужденную посадку пассажирского самолета в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича "отрицанием международных норм" и осуждает подобные инциденты.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. "США присоединяются к странам всего мира, требуя его (Протасевича – ред.) освобождения, а также освобождения сотен политических заключенных, которых несправедливо удерживает режим Лукашенко".

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех фактов дела", - говорится в заявлении Байдена, передает Украинская правда.

Читайте такжеВ Британии допустили причастность России к событиям с самолетом Ryanair в МинскеТакже Байден приветствовал новость о том, что Евросоюз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам, и попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с ЕС, другими союзниками, партнерами и международными организациями.

Кроме того, президент США заверил в беспрекословной поддержке народа Беларуси в его борьбе.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту " Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не вспомнил, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран, а также США и Канада призвали освободить Протасевича и заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент.

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Автор: Ирина Погорелая