СМИ стало известно, что сотрудники разведки передали информацию в Белый дом, о том, что в их распоряжении есть новые и еще не исследованные данные, связанные с источником коронавируса.

США обнародуют результаты своего расследования о происхождении коронавируса, которое проводится ведущими американскими спецслужбами.

Об этом заявил президент страны Джо Байден в беседе с журналистами. В частности, Байден сказал, что выводы отчета спецслужб, который должен быть готов через 90 дней, станут достоянием общественности.

Президент поручил провести новое расследование на фоне появляющихся предположений о том, что вспышка COVID-19 могла быть вызвана утечкой искусственно выведенного вируса из китайской лаборатории. Таким образом, американским спецслужбам предстоит выяснить, каким именно образом произошла вспышка: либо путем передачи вируса от животных человеку либо в результате лабораторной утечки.

В новом заявлении Управления директора Национальной разведки США (ODNI) говорится, что американское разведсообщество пытается найти ответ на вопрос о происхождении нового коронавируса.

«Американское разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и каким образом произошла первоначальная передача вируса, однако сейчас прорабатываются два наиболее вероятных сценария: возникновение вируса естественным путем в результате контакта человека с инфицированными животными или авария в лаборатории», - заявила пресс-секретарь ODNI Аманда Шоч.

«Большинство членов разведсообщества полагает, что на данный момент у нас недостаточно информации, чтобы оценить, какой из этих двух вариантов более вероятен», - добавила она.

Читайте такжеБайден приказал спецслужбам заняться расследованием происхождения коронавирусаСогласно заявлению, два из трех ведущих разведывательных агентств больше склоняются к одному из сценариев, при этом не уточняя, о каком именно варианте идет речь, и все три агентства оценивают свою уверенность как «низкую или умеренно низкую», передает Голос Америки.

Между тем, как стало известно изданию The New York Times от высокопоставленных чиновников американской администрации, сотрудники разведки передали информацию в Белый дом, о том, что в их распоряжении есть новые и еще не исследованные данные, связанные с источником коронавируса. Также отмечается, что разведка намерена использовать очень сильные компьютерные мощности, чтобы выяснить происхождение коронавируса, передает ТСН.

Перед началом этого расследования власти США в течение нескольких месяцев подчеркивали, что отсутствие сотрудничества со стороны Китая мешает мировому сообществу выяснить информацию о происхождении коронавируса, который стал причиной смерти по меньшей мере 3,4 млн человек во всем мире, в том числе почти 600 тыс. в США.

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Автор: Ирина Погорелая