Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.
Читайте такжеМИД Франции вызвал российского посла из-за санкций против еврочиновниковОб этом пишет Reuters.
"Это моя надежда. Мы работаем над этим", - сказал Байден журналистам.
Он планирует принять участие в саммите большой семерки в Англии 11-13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Европейского Союза и посетить саммит НАТО 14 июня.
Американские чиновники работают с российскими коллегами над организацией встречи президентов в третьей стране во время первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента.
Встреча Путина и Байдена: что говорят
- Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
- Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состояться в одной из европейских стран.
- Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.
Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.
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