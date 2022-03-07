Борис Джонсон считает, что Европа пока что не может отказаться от российского

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Европа пока что не может остановить закупку газа и нефти, несмотря на многочисленные призывы.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне.

Джонсон подчеркнул, что Британия не так зависима от РФ, как другие европейские страны, но поддерживает своих коллег, которые решили не включать отказ от Российской нефти в список санкций.

"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - объяснил премьер.

По словам Джонсона, сейчас отказаться лишение от российских углеводородов невозможно, но к этому нужно стремиться: "Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену нефти и газа".

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что отказ от нефти и газа РФ ударил бы по Европе и по Украине в частности. С этим согласно и правительство Германии.

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