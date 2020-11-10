Стороны обсудили готовность помогать Украине, в том числе в решении конфликта на Донбассе.

Избранный президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны обсудили готовность помогать Украине, передает Украинская правда со ссылкой на CBS News.

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В частности, в разговоре с Макроном Байден выразил интерес к совместной работе "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".

С британским премьером Байден обсуждал "закрепления демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН