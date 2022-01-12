Байден буквально обвинил Трампа в беспорядках.

Президент США Джо Байден прокомментировал беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. Он назвал произошедшее попыткой государственного переворота.

Об этом сообщает Reuters.

"Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент (Дональд Трамп, - ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он потерял в ходе голосования на выборах. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, совершившие попытку переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", - заявил Байден.

При этом он указал, что год назад пытались "навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти", но они потерпели неудачу.

Читайте такжеВ США останавливали полеты самолетов из-за запуска ракеты Северной КореейКроме того, американский лидер и вице-президент США Камала Харрис заявили о необходимости принять закон по защите конституционного права голосовать и подлинности выборов.

Штурм Капитолия

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия.

Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный зданию Капитолию в результате штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, в 1,5 миллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: