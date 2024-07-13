Байден может защитить Украину от Трампа: The Atlantic назвали три важных шага

По мнению журналистов, Трамп может испортить отношения США с Европой и заставить Украину проиграть в войне.

Администрация Байдена должна быть готова к тому, что действующий президент может проиграть выборы, пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что в случае прихода Трампа к власти, США могут потерять отношения с давними союзниками в Европе. Кроме того, политика экс-президента может привести к поражению Украины в войне против России. Чтобы ослабить влияние Трампа на эти факторы, по мнению издания, сейчас Байден должен сделать три важных шага.

Первый из них - помочь Украине накопить на своих складах такое количество вооружения, которого бы хватило на ведение боевых действий на определенное время в случае прекращения поставок помощи от США при власти Трампа. Издание отмечает, что в таком случае у Украины вместе с Европой будет время на то, чтобы решить эту проблему и найти дополнительное вооружение.

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Вторым шагом, по мнению журналистов, Байден должен прекратить создавать ограничения для Украины. В частности, это касается ударов вглубь России, а также некоторых систем вооружения, которое США не спешит передавать Киеву.

Напоследок, США должны были бы способствовать увеличению производства вооружения и боеприпасов в Украине и Европе. Отмечается, что речь не идет о последних разработках США в этом направлении, однако некоторое стандартное вооружение, вроде боеприпасов, могло бы помочь Украине в случае потери помощи от США.

По мнению журналистов, эти три шага помогли бы Украине справиться с Россией независимо от того, кто придет к власти в США. Однако, издание отмечает, что Байдену надо начать действовать уже сейчас, поскольку до выборов осталось менее чем полгода.

"В конце концов, правление Трампа закончится, и Соединенным Штатам снова понадобятся друзья и партнеры в Европе. Байден может защитить интересы своей страны в будущем, оставив после себя напоминание о дружбе Америки и ее готовности работать ради общего блага", - заключает издание.

Выборы в США

В Демократической партии США усиливается убеждение, что Джо Байден должен сняться с президентской гонки и уступить место другому кандидату после неудачного выступления на дебатах.

По данным Newsweek, 67% американцев также считают, что Байден должен уйти в сторону и позволить кому-то другому баллотироваться в президенты. В то же время, в республиканской партии 50% респондентов сказали, что Трамп также должен сняться с выборов.

Сейчас среди демократов наиболее вероятной кандидатурой на смену Байдена выступает Камала Харрис - вице-президент США. Она получила наибольшую поддержку избирателей Байдена среди других кандидатов.

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