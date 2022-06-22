Таким образом президент намерен стимулировать снижение цен на автомобильное топливо.

Президент США Джо Байден намерен в среду призвать Конгресс приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон.

Об этом сообщает Reuters. Таким образом президент намерен стимулировать снижение цен на автомобильное топливо.

Байден заявил, что рассматривает вопрос о том, стоит ли призывать к паузе в налогообложении, поскольку Соединенные Штаты пытаются справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией. Идея налоговых каникул на бензин и дизель столкнулись с серьезной оппозицией в конгрессе, в том числе среди многих демократов.

Байден использовал многочисленные рычаги, чтобы попытаться снизить цены, включая рекордное высвобождения баррелей из стратегических резервов США, отказ от правил производства летнего бензина и полагаясь на основные страны ОПЕК для увеличения добычи.

Ранее сообщалось, что США могут ввести субсидирование на покупку топлива для малоимущих. Введение топливных карт позволит властям снижать цены на топливо, однако эта мера может спровоцировать инфляцию.

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