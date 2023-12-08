Отмечается, что Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, планирует завершить работу до 14 декабря, поэтому времени мало.

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на уступки в вопросе усиления безопасности границ, чтобы обеспечить одобрение законопроекта, где речь идет в частности о предоставлении новой помощи для Украины и Израиля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом и Конгресс США спешат заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи двум странам-союзникам и в то же время препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

Так, президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на значительные уступки по безопасности границы. Источник, осведомленный в этом вопросе, сообщил Reuters на условиях анонимности, что Белый дом был открыт, в частности, для повышения стандартов для первичной проверки кандидатов на получение убежища.

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Кроме того, администрация Байдена рассматривает некую форму положения о "безопасной третьей стране" – возможность отказывать в убежище мигрантам, проезжающим через другую страну на пути в США.

Другим возможным пунктом договоренности может быть расширение процесса быстрой депортации, известного как "ускоренное выдворение". По словам источника, эта процедура будет действовать по всей стране, а не только на границе.

В то же время двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение запросов на предоставление убежища. Однако позиция администрации Байдена относительно такого ограничения остается непонятной.

Представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес сказал, что Байден ясно дал понять, что ситуация на границе является проблемной, и Конгресс США должен принять меры, чтобы ее исправить.

"Президент сказал, что он открыт для компромисса", – добавил он.

Отмечается, что Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, планирует завершить работу до 14 декабря, поэтому на принятие законопроекта о помощи Украине остается мало времени. Похожие временные рамки имеет и Сенат, который возглавляет Демократическая партия.

"Имея это в виду, цель, похоже, состоит в том, чтобы заключить сделку на высшем уровне и, возможно, поработать над точными деталями законодательного текста во время перерыва", – пишет агентство со ссылкой на источники.

Помощь Украине от США: это стоит знать

В США уже несколько недель не могут одобрить запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов. Законопроект, в частности, предусматривает выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Примечательно, что подавляющая часть этой суммы – 61 млрд долларов – должны были бы направить именно на поддержку Украины.

В частности, в ночь на 7 декабря (по Киеву) Сенат США не смог набрать необходимое количество голосов для продвижения рассмотрения этого законопроекта.

Отметим, что незадолго до голосования президент Джо Байден призвал одобрить финансирование для поддержки Украины. Он подчеркнул, что Путин не остановится только на Украине, если диктатор сможет одержать победу – боевые действия охватят и страны НАТО. Тогда, по его словам, произойдет то, чего все пытаются избежать: американским солдатам придется воевать с российскими.

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