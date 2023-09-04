Саммит G20 состоится в Индии на этой неделе. Вероятно, Си Цзиньпин лично не приедет на встречу, а отправит туда своего премьер-министра.

Американский лидер Джо Байден дал веское обещание главе Китая Си Цзиньпину на фоне отказа последнего лично появиться на саммите G20 в Индии.

Реакцией Байден отметился в штате Делавер, при общении с журналистами. Он отметил, что испытывает разочарования, но обязательно увидится с Си, цитирует Reuters.

"Я разочарован... но я собираюсь увидеть его", - сказал Байден.

По данным издания, Си Цзиньпин лично не приедет на встречу "Большой двадцатки" в Индии. Вместо него интересы Китая на саммите будет представлять премьер-министр Ли Цян.

В свою очередь Байден приедет с визитом в Индию 7-10 сентября, чтобы принять участие в саммите. После этого лидер США намерен посетить Вьетнам в рамках стратегии Белого дома максимально укрепить отношения со странами Азии.

Украина не получила приглашение на саммит G20

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Индии пригласить представителей РФ посетить саммит "Большой двадцатки", тогда как Украине принять участие во встрече не предложили.

Чиновник заявил, что РФ все еще является частью формата G20, а также поддерживает партнерские отношения с Индией. В то же время Кулеба уверен, что партнеры Украины не будут вести предметного разговора с РФ за спиной Украины во время саммита.

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