В Белом доме говорят, что будут предпринимать ответные шаги на вредную деятельность РФ.

В Белом доме заявили, что будут придерживаться более жесткой политики в отношении российской агрессии, чем это делал прежний президент Дональд Трамп.

Об этом советник по национальной безопасности президента Джо Байдена Джейк Салливан сказал на брифинге в Вашингтоне, стенограмма которого размещена на сайте Белого дома.

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"В отличие от предыдущей администрации, мы будем принимать шаги для привлечения России к ответственности за различную вредную деятельность, которую она осуществляет. Это касается вмешательства в демократию в Америке. Это включает отравление граждан на европейской земле с помощью химического оружия. Это включает различные хакерские атаки и нарушения и много других вещей. Мы сделаем это в определенное время и в выбранном нами порядке", - заявил Салливан.

Он убежден, что введение Соединенными Штатами соответствующих мер повлияет не российское поведение.

"Помешает ли это Владимиру Путину делать то, что нам не нравится? Конечно, нет. Но мы считаем, что в состоянии выбрать твердую, более эффективную линию, когда дело будет касаться российской агрессии и плохого российского поведения? Там, мы считаем", - подчеркнул Салливан.

Что предшествовало

26 января Байден во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины. Он добавил, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы.

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Автор: Виталий Саенко