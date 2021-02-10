Источник из окружения Байдена отметил, что "это приоритет национальной безопасности — выяснить, что Трамп сказал Путину" за четыре года пребывания на посту.

Президент США Джо Байден может получить доступы к записям разговоров своего предшественника Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте такжеСенат США назвал конституционным процесс импичмента ТрампаКак сообщает Politico, неназванный экс-чиновник Белого дома пояснил изданию, что команде Байдена «не нужно одобрение», чтобы ознакомиться с материалами звонков.

Бывший сотрудник службы национальной безопасности, близкий к новому американском президенту, отметил, что «это приоритет национальной безопасности — выяснить, что Трамп сказал Путину» за четыре года пребывания на посту. Он добавил, что «некоторые вещи, например, то, что происходило на встречах с глазу на глаз, где не было ни одного американского переводчика или стенографиста», могут остаться неустановленными. "Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ (к записям звонков.— ред.)", - сообщил он, передает kommersant.

Politico отмечает, что Дональд Трамп тщательно охранял свои личные разговоры с иностранными лидерами. Некоторые из них были скрыты в секретной системе, чтобы ограничить доступ сотрудников, членов кабинета министров и предотвратить утечки. Газета отмечает, что сообщения о телефонных переговорах часто поступали сначала из Кремля или Twitter-аккаунта Трампа. Однако когда переговоры не записывались, помощники зачастую оставались на линии и делали отрывочные стенограммы. После того, как Трамп покинул свой пост, такие стенограммы были переданы в Национальное управление архивов и документации, отметил бывший сотрудник Белого дома. В управлении сообщили, что ничего не удаляли, и записи будут доступны.

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Автор: УНИАН